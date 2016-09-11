陳俊秀盜壘成功 完成單季20轟、20盜

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桃猿陳俊秀，今面對中信，在第6局跑出本季第20盜，成功完成單季20轟、20盜里程碑。（中時資料照 陳怡誠攝）

Lamigo桃猿陳俊秀，今面對中信兄弟第6局成功盜壘，完成本季第20盜，順利達成單季20轟、20盜，繼隊友王柏融之後成為本季第二人，中職史上第6人。

陳俊秀今在賽前已經轟出24轟，並完成19次盜壘，此役第6局陳俊秀面對伍鐸，擊出內野滾地球，不過靠著野手選擇上壘，隨後馬上盜上二壘，完成本季第20盜，達成單季20轟、20盜里程碑。

(中時電子報)