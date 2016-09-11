涉性侵印尼女看護工 惡雇主聲押獲准

涉性侵印尼女看護工的謝姓男雇主（中）聲押獲准。（張妍溱翻攝）

涉嫌性侵印尼籍女看護工的謝姓雇主，11日凌晨2許時遭警方逮獲，檢察官以有逃亡及再犯之虞聲押獲准。據悉，謝男辯稱是酒後亂性，「詳細細節都不記得了」，因為怕鄰里罵他是「老色鬼」，才在事情曝光後逃跑，卻因為沒地方去，第一晚還夜宿公園。

據了解，女看護工去年底到台灣工作，今年1月間到太平謝姓雇主家照顧其高齡父親，1至7月間陸續被謝男襲胸、摸臀，她多次向仲介反映，卻沒有獲得回應，才拿手機自拍被性侵的過程反擊，影片傳出後引發輿論嘩然，謝男也失去蹤跡。

謝男今天凌晨遭逮，上午帶著手銬、腳鐐被解送地檢署，檢察官經3個多小時訊問，認為謝男涉案嫌疑重大，且有逃亡之虞與反覆實施犯罪之虞，向台中地院聲請羈押，法官認為有事實足認謝男有逃亡之虞，晚間裁定羈押。

(中時)