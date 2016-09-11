口湖鄉長補選勝選 民進黨盼不負期待

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雲林縣口湖鄉長補選，民主進步黨候選人林哲凌勝出。民進黨希望林哲凌全力以赴，不負支持者期待，與雲林縣長李進勇共同推動口湖鄉的進步與發展。

雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選今天舉行，民主進步黨徵召的候選人林哲凌從3名其他候選人激烈競爭中脫穎而出。

民進黨發言人楊家俍表示，恭喜黨徵召提名候選人林哲凌贏得勝選，這是競選團隊及所有參與輔選黨公職共同努力的結果。

楊家俍表示，民進黨希望林哲凌全力以赴，不負支持者期待，與李進勇共同推動口湖鄉的進步與發展。1050911

(中央社)