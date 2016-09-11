花蓮高雄屏東大雨特報 山區慎防坍方

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中央氣象局今天晚上6時55分發布花蓮縣、高雄市、屏東縣大雨特報。

氣象局指出，對流發展旺盛，易有短時強降雨，花蓮縣及高雄山區、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報縣市為：花蓮縣、高雄市、屏東縣。1050911

(中央社)