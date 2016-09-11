關詩敏捧場師母昆凌 周杰倫：吃到飽
歌手關詩敏今天首次辦粉絲見面會，參加歌唱節目時導師是金曲歌王周杰倫，特地選在「師母」昆凌的咖啡店，周杰倫替她加油，還要她吃到飽。
關詩敏2011年參加歌唱選秀節目「華人星光大道」，以總冠軍身分畢業，成為金曲歌王陶(吉吉)首位女弟子，2012年8月發行首張個人專輯「關在家」。去年參加中國大陸歌唱節目「中國好聲音4」，導師是周杰倫，關詩敏表現亮眼。
今年7月推出第2張專輯「綻放2.0」，關詩敏今天在台北舉辦粉絲見面會，特別選在周杰倫老婆昆凌開的咖啡店，關詩敏笑說，昨晚有傳訊息給周杰倫，提到要來「師母」的店辦見面會，周杰倫回她「吃到飽、喝到飽，都算我的」。
關詩敏為粉絲獻唱3首新歌，還準備當時參賽歌曲「戀人未滿」、「晴天」及「聽見下雨的聲音」；歌手周予天助陣合唱「聽見下雨的聲音」，周予天在副歌加段RAP，兩人不時深情對望，還牽起手。
關詩敏笑說，周予天感覺很害羞，之前陶(吉吉)曾告訴她對唱時眼神要看對方，唱起歌才會投入、有感覺，「我都一直眼睛直視他，不過他感覺眼神有稍稍閃避，而且一直滿頭大汗，蠻可愛的」。
被問到比較喜歡哥哥周予天還是弟弟周興哲？關詩敏表示，如果硬要以外型和感覺選，應該是周興哲，感覺周興哲常靜靜的、不說話，較有神祕感；不過，她和周予天認識較久、較熟。
周予天趕搭手機遊戲「抓寶」風潮，送上一籃神奇寶貝球給關詩敏，希望她能收服想要的寶貝、願望成真。1050911
(中央社)
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