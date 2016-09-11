機車藏毒遇警心虛露餡 兩人送辦

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兩名男子日前共乘1部機車遇警盤查，心虛神色慌張，當場被警方在機車置物箱內搜出150包毒品咖啡包，總重900多公克，全案送辦。

警方說，陳姓及王姓男子日前在高雄市七賢一路被巡邏員警攔下盤查，兩人神情緊張，警方開啟機車置物箱後，當場發現一只手提袋內夾藏150包毒品咖啡包，總重905.5公克，經檢驗確認摻有二級毒品MDMA。

陳男供稱，1個月前在夜店買了這批毒品咖啡包，由於不敢帶回家，一直都擺在機車置物箱。由於王男也知道機車置物箱內藏毒，警訊後，將兩人雙雙送辦。1050911

(中央社)