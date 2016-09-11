口湖鄉長補選勝出 民進黨終結三連敗

雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選今天舉行，各方矚目，民主進步黨徵召的林哲凌勝出，終結綠營在地方基層選舉三連敗。

口湖鄉長補選選舉結果，林哲凌以3476票勝出，其他3名無黨籍候選人及得分別是前鄉長蔡永常縣議員女兒蔡孟真3101票、前鄉農會總幹事呂老乾2904票、鄉民代表王溪邊2903票，選舉結果以雲林縣選委會公告為準。

林哲凌面對前鄉長女兒蔡孟真的不讓鬚眉、有農會系統實力的呂老乾、有漁會系統支持的王溪邊，誰也不遑多讓，選情緊繃，林哲凌更背負民進黨在地方基層選舉能否止敗的任務，壓力更可見一斑。

今年總統大選後，民進黨在中央完全執政，但是地方基層選舉從屏東縣里港鄉長、彰化縣田尾鄉長到花蓮縣花蓮市長的補選結果，節節失利，口湖鄉長補選由黨部傾力輔選，不只改變口湖，也改變戰績而止血。

民國52年次的林哲凌長期經營地方，他說，口湖鄉的選民結構過去以來是藍大於綠，現在終於翻轉過來，首次執政口湖鄉，這是改變的開始。

在獲悉當選後，林哲凌與輔選團隊在總部前高呼「告別黑金，迎向未來」，喜悅寫在臉上，也映照出口湖未來的新希望，林哲凌也坦言，未來需要鄉親共同努力打拚，更需要中央及雲林縣政府的支持，一起來開創口湖新未來。1050911

(中央社)