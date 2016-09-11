口湖鄉長補選勝出 民進黨終結三連敗
雲林縣口湖鄉第十七屆鄉長補選今天舉行，各方矚目，民主進步黨徵召的林哲凌勝出，終結綠營在地方基層選舉三連敗。
口湖鄉長補選選舉結果，林哲凌以3476票勝出，其他3名無黨籍候選人及得分別是前鄉長蔡永常縣議員女兒蔡孟真3101票、前鄉農會總幹事呂老乾2904票、鄉民代表王溪邊2903票，選舉結果以雲林縣選委會公告為準。
林哲凌面對前鄉長女兒蔡孟真的不讓鬚眉、有農會系統實力的呂老乾、有漁會系統支持的王溪邊，誰也不遑多讓，選情緊繃，林哲凌更背負民進黨在地方基層選舉能否止敗的任務，壓力更可見一斑。
今年總統大選後，民進黨在中央完全執政，但是地方基層選舉從屏東縣里港鄉長、彰化縣田尾鄉長到花蓮縣花蓮市長的補選結果，節節失利，口湖鄉長補選由黨部傾力輔選，不只改變口湖，也改變戰績而止血。
民國52年次的林哲凌長期經營地方，他說，口湖鄉的選民結構過去以來是藍大於綠，現在終於翻轉過來，首次執政口湖鄉，這是改變的開始。
在獲悉當選後，林哲凌與輔選團隊在總部前高呼「告別黑金，迎向未來」，喜悅寫在臉上，也映照出口湖未來的新希望，林哲凌也坦言，未來需要鄉親共同努力打拚，更需要中央及雲林縣政府的支持，一起來開創口湖新未來。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。