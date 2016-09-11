大陸7旬阿嬤走秀騎哈雷 還去西藏旅遊
中國大陸福建省有一名73歲的「老奶奶」參加旗袍選美，脫穎而出。她還愛騎哈雷機車，前陣子還去了西藏旅遊。
大陸微信上的中國轉載微信公眾號「她刊」報導說，黃炎貞1940年代出生，如今隨子女定居在廈門。今年6月，73歲的她騎馬、騎駱駝、走西藏穿大漠，親眼見到曾經只在夢中出現過的青海湖，完成夢想。
令人驚訝的不只於此，黃炎貞平常愛穿皮衣、皮靴、戴皮手套，愛騎哈雷機車。
此外，她參加廈門旗袍協會，還參加過海峽兩岸旗袍節和第二屆全球旗袍大賽，她是其中年紀最大，卻也最令人驚艷難忘的參賽者。
報導說，黃炎貞並非大富大貴，年輕時就吃過很多苦，18歲嫁人，趕上知青下鄉，白天鄉間勞作，晚上還要為了文藝匯演排練。
她有個愛美愛旗袍的母親，然而自己遭遇文革及生活所迫，前半生幾乎都沒有穿旗袍的機會。直到現在，黃奶奶終於可以隨心隨意地穿上深愛的旗袍，展現對於自己來說遲到了50年的旗袍之美。
黃奶奶說：「年齡的增長無法抹平滿臉的皺紋，這是歲月留下的痕跡，只有保持身心健康，不斷調整好自己的心態，活到老，學到老，與時俱進，才能讓自己的人生更加豐富多彩！」1050911
(中央社)
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