超扯！義大總教練遭逐竟夯7轟、5連勝

義大林益全11日對戰獅隊打出雙響炮。(中時資料照片，鄭任南攝)

（20:44更新）中職義大今（11）日對戰統一獅上演「總教練驅逐逆轉秀」戲碼，除了高國輝陽春炮之外，當義大總教練葉君璋2局下被逐後，陸續出現7轟、包括林益全與胡金龍雙響炮，義大單場6人、8轟雙雙追平中職紀錄，最後義大14比3打敗獅隊、5連勝。

獅隊先發洋投布魯斯義大先發投手布魯斯投5局被6安打、失6分，主因他被義大打出4支全壘打，高國輝、陳凱倫各1發、林益全2轟。義大先發投手林政賢投2.1局被打5安打、失3分。

接手布魯斯的獅隊牛棚也沒有躲過義大打者的炮轟，林其緯投1.2局被打2轟、江辰晏投0.1局被轟1支全壘打、王玉譜投1局也貢獻1發。義大單場打出8支全壘打改寫隊史、追平中職紀錄。

獅隊1局下靠著義大林政賢四壞球保送、擠回1分；2局下，林政賢在滿壘再投2個四壞球保送，奉送獅隊2分，此時義大總教練葉君璋受不了主審好球帶的判決，上前理論而遭到驅逐出場。

義大原在2局上由高國輝的陽春炮搶回1分，但4局上，葉總被逐起了「化學變化」，林益全率先開轟、得1分，後來陳凱倫打出2分炮，義大4比3逆轉獅隊。

5局上，林益全再加碼2分彈。6局上，義大方克偉打出二壘打、再靠隊友推送上三壘，獅投林其緯暴投再送義大1分，義大7比3領先獅隊。7局上，義大林威廷打出陽春彈、胡金龍、林哲瑄各補1支2分炮。

義大的全壘打還沒打完，9局上，胡金龍再添個人單場第2轟，義大累積8轟追平本季猿隊、2001年中信鯨寫下的中職紀錄，同時義大單場6人擊出全壘打也平了中職單場單隊最多人全壘打紀錄。

(中時電子報)