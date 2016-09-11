房仲造謠 上海住建委直接命令停業

《新民晚報》報導，對於近期部分房產仲介企業蓄意編造、傳播「房貸新政」謠言，以訛傳訛，擾亂上海房地產市場行為，上海市住建部門已對編造、傳播謠言人員所在的金豐易居、太平洋房屋、我愛我家等仲介企業正式立案調查，並暫停相關企業涉事部門與門市、人員的網簽資格。

上海市住建委表示，為了維護房地產市場秩序，保護消費者合法權益，將會加大房地產經紀專項整治工作力度。尤其對編造散佈謠言、欺詐消費者等行為，相關從業人員一律取消網簽資格，列入「黑名單」退出市場；並責令相關企業一律停業整頓。

(旺報)