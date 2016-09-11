三信家商教師榮獲台灣國際美食節蔬果雕刻賽銅牌獎

三信家商教師鄭欽宏（左）、鄭明福（右）在國際美食節獲獎，校長吳澤民（中）表揚讚許為校爭光。（李義翻攝）

鄭欽宏、鄭明福聯袂摘下國際美食大賽獎牌。（李義翻攝）

日前在台中朝馬工商展覽中心，由台灣廚藝美食協會主辦的2016 TCAC挑戰賽台灣國際美食節大賽，三信家商教師鄭欽宏及劉明福，在韓、泰、新加坡等國高手環伺，聯袂摘下蔬果雕刻賽四面團體及個人銅牌獎，為校爭光。

鄭欽宏及劉明福分別以「龍王廟」與「麒麟躍龍」作品摘下靜態組銅牌獎；同時，2人也以「魚躍龍門」榮獲團體動態組銅牌獎。

鄭欽宏表示，就讀高職時，看見同是三信校友的兄長在雕刻蔬果，感到好奇而愛上蔬果雕刻。之後不斷的自我學習與鑽研，在104年首次參加香港國際美食節蔬果雕刻比賽，獲得了銅牌獎。

這是他第二次參加國際美食節蔬果雕刻比賽，正好在靜態組比賽的前2天，發現本已完成的作品竟腐爛了大半，當下心情幾乎快崩潰，整理心情後，堅持到底，日以繼夜趕工修補作品，2天未闔眼睡覺，終於順利完成作品參賽。

劉明福在學生時期是個好動的學生，根本無法定下心來學習。就讀三信餐飲管理科時加入果雕校隊，在果雕校隊教練鄭欽宏的調教下，第一次參加2013年台灣西瓜節西瓜果雕競賽中獲得佳作，因而提振了他的信心，從此找到了學習的方向及努力的目標，好動的習性也因此而改善。

之後又參加2013年易牙美食節第16屆全國美食文化大展，與教練鄭欽宏並列「金砧獎」金牌、「磨刀達人賽」亞軍，也奪得2013年六協刀工賽靜態蔬果雕刻銀牌，整個人生因與果雕結緣而翻轉。

這回，師徒聯手搭檔參加台灣國際美食節大賽蔬果雕刻比賽，雖然中斷了2年未再接觸果雕，但在2個月的集訓期間，很快地又恢復原來的果雕功力，能再次獲得榮耀。劉明福謙稱，一切要歸功於恩師鄭欽宏的用心栽培與指導。

(中時)