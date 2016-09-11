英國跳傘女將失手 高空直墜車頂喪生

英國警方表示，1位女子跳傘好手因為降落傘未完全張開，由數千公尺高空直墜停在住宅區巷子裡的車輛上，經直升機緊急送醫搶救仍傷重不治。

美聯社報導，這起事件昨天下午發生在倫敦北方約400公里的城鎮蕭登煤礦（Shotton Colliery），這名女子墜落在機場附近的街道。救護直升機將她送醫，但稍後宣告不治。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，警方未透露死者的身分，只表示她現年49歲，來自英格蘭北部的赫伯恩（Hebburn），她先前曾在幾個其他國家跳傘，但這是首次在國內跳傘。

警方與英國跳傘協會將調查這次事件的肇因。（譯者：中央社林治平）1050911

(中央社)