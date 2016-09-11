觀光業求生存上街 凱道演大樹故事
陸客縮減，觀光產業受影響，包括旅館、旅行、遊覽車、導遊等相關產業，明天首次上街遊行，並在凱道演大樹故事行動劇，感性向政府訴求「要生存、有工作，能溫飽」。
百萬觀光產業自救會發言人李奇嶽說，遊行不是示威抗議，而是和平理性表達產業的心聲，只是為了「要生存、有工作，能溫飽」。
遊行隊伍明天下午在華山文創園區集結，由忠孝東路、仁愛路出發，產業界也自行創作了主題曲和MV，最後在凱道演三齣行動劇，包括「大樹的故事」、「牽手觀音」及「蚊子世界」。
「大樹故事」是傳達大樹原本有很多動物聚集，因大樹生病，動物受驚慌；「牽手觀音」是比喻導遊應該像牽手觀音般忙碌；「蚊子世界」形容現在很多旅館、餐廳因旅客減少，如同蚊子館般。
李奇嶽表示，業者並不是希望能恢復以陸客榮景，但政府應正視觀光業生存受影響的事實，在努力開發客源上，協助業者生存上應有更具體的做法。
觀光業遊行訴求，主要是希望政府擴大內需，大國民旅遊市場、赴陸宣傳，並開放東南亞10國免簽，遊覽車業者也盼能延後繳交貸款。
針對行政院拍板觀光產業新台幣300億元優惠貸款，李奇嶽說，這雖是以往就有的老方案，但業者希望看到新做法，因為從2002年提供觀光業貸款至今，不見得都是人人看得到就吃得到。
自救會強調，觀光產業這次的遊行定調是理性、是心聲的傳達，不希望有任何政治色彩介入，也婉謝各黨派人士與政治團體的加入，更不會出現任何煽動性的行為和標語，參與遊行的同仁一律以自律為最高原則。1050911
(中央社)
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