東妮克莉蒂出奇招 打動茱兒芭莉摩產後拍片
愛情喜劇天后茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）攜手奧斯卡女星東妮克莉蒂（Toni Collette）推出新片《已經很想妳》（Miss You Already）。電影描述兩位都會女子深刻動人的友情，有趣的是，促成兩人首度合作的最大推手竟不是導演或電影公司，而是女主角之一的東妮克莉蒂！
雖然兩人超不熟，克莉蒂還耳聞芭莉摩才剛生完小孩，但由於太想跟她合作，於是鼓起勇氣提筆寫了一封文情並茂的信邀請她參演《已經很想妳》。茱兒芭莉摩產後本想好好休息，卻被東妮克莉蒂的誠意打動，才決定暫時先把家庭放一邊，兩人也因拍攝該片而結為好友，東妮克莉蒂更強調她與茱兒芭莉摩一拍即合，榮登她心中所有合作過的演員閨蜜第一名。
曾演出多部經典愛情喜劇的茱兒芭莉摩，近年漸漸將事業重心轉為電影製片，作品從霹靂嬌娃系列到最近很賣座的《單身啪啪啪》（How to Be Single），都是她所偏愛的女性題材，而她當了媽媽後，又更少在大銀幕上與觀眾見面，這次難得演出新片《已經很想妳》，不僅是被劇本給打動，更因她認為東妮克莉蒂是影史上最優秀的女演員之一，所以她立刻點頭答應演出。
《已經很想妳》描述好朋友深厚的姊妹情誼，自多倫多影展首映後便大賺觀眾熱淚，有影評盛讚該片：「不論你有多麼鐵石心腸，看到結局必哭！」電影描述潔絲（茱兒芭莉摩飾）和米莉（東妮克莉蒂飾）從小就是死黨，長大後，瘋狂不羈的米莉嫁給了玩樂團的男友、並成為光鮮亮麗的王牌公關；潔絲也和丈夫一起住在船屋過著甜蜜兩人世界，雖然生活迥異，唯一不變的是她們仍從不缺席彼此生命重要時刻。一天，期盼新生命已久的潔絲發現自己終於懷孕，卻也沒想到看似人生勝利組的米莉突然遭逢劇變，「幸福」在此時成為不能說的秘密。電影將於10月7日在台上映。
(中時)
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