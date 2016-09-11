名醫之後允文允武 蔡皓亘3兄妹都是游泳好手

婦產科名醫蔡宗冀（左起）的3個子女蔡皓宇、蔡皓安與蔡皓亘都是允文允武的游泳好手。（泳協提供）

就讀台北市建國中學三年級的蔡皓亘，是普通班學生，儘管面對明年1月就將舉行的大學學測壓力，他仍堅持游泳與課業兼顧，選擇南下高雄參加總統盃全國分齡賽，蠟燭兩頭燒雖辛苦，但他甘之如飴，以他為榜樣，弟弟蔡皓安與妹妹蔡皓宇也努力「文武雙全」，一家3兄妹堪稱表率，關鍵來自家庭教育，原來他們是婦產科名醫蔡宗冀的子女，認真態度令人敬佩。

小學四、五年級開始接觸正式游泳訓練的蔡皓亘，愛上游泳的關鍵是2008年北京奧運，「我看到台灣選手許志傑的好表現，又注意美國好手菲爾普斯的報導，讓我想跟他們一樣。」他踏上游泳路就有好表現，目前還是台灣11＆12歲與13＆14歲組5項蛙式全國分齡紀錄的紀錄保持人，更難能可貴的是，他還是建中的高材生。

「游泳真的很有趣，越游越想了解這項運動，我認為人類還沒百分百了解游泳，世界紀錄仍一直被突破，技術與體能的結合，機制非常複雜。」蔡皓亘談起對游泳的熱愛，不像其他選手聊著自己的故事，他卻是拿出研究精神，事實上，父親是名醫的他，也想追隨父親的腳步從醫，「我想研究游泳，希望與所學結合。」

要踏上成為醫生的道路並不容易，蔡皓亘卻希望游泳隨行，他面對龐大課業壓力，今年暑假仍維持早上2.5小時、下午2.5小時左右的訓練時間，其他時間就用來讀書，晚上則到補習班，「因為學測將至，我才以課業為主，原本都是先排出訓練時間，再利用零碎時間念書。」他強調，其實游泳會讓腦筋更清楚，對念書更有幫助。

跟隨著哥哥的腳步，相差1歲的蔡皓安不但是建中高材生，也是游泳好手，有著哥哥做榜樣，他也努力讓自己兼顧，他說：「游泳能讓我忘記很多不愉快，訓練完能讓我更能面對挑戰。」未來也希望追隨父親腳步成為醫生的他，對學醫興趣十足，甚至期待跟哥哥一樣，尋求醫學與游泳的結合。

兩兄弟出眾，妹妹蔡皓宇更是令人驚艷，身高儘管只有145公分，本次報名12項的她，拿下13&14歲組50、100公尺蛙式的金牌，今年也在台東全中運拿下1金，展現驚人潛力，她把兩個哥哥當作榜樣，她說：「他們的意志力很堅強，就算成績不理想，都不會想要放棄，我希望跟他們一樣。」

(中時電子報)