奧運殿堂擦身過 泳將們整裝再出發

張國基在男子100公尺游出佳績，露出滿意微笑。（泳協提供）

里約奧運游泳賽有A、B標，台灣雖有多名選手達B標，卻因賽事人數採總量管制，最終只有2張外卡選手能一窺奧運殿堂，儘管與參加奧運的機會擦身而過，泳將們卻不灰心，面對接下來的重重挑戰，皆希望透過長遠的訓練計劃，期待再度挑戰奧運的機會。

奧運培訓結束後，張國基進入訓練調整期，他坦言面對本次總統盃錦標賽並未專注備戰，但也許是放鬆心態所致，他今參加男子100公尺自由式比賽，以51秒13擊敗眾家強敵，勇奪金牌，但拿下勝利不是他開心的唯一理由，而是原本個人最佳50秒8左右的他，竟游出近乎巔峰的好成績。

「也許是放鬆心情，才讓我游出好成績。」張國基對自己的表現滿意也有些驚訝，他認為對手黃硯歆、安廷耀等人在比賽中的刺激，也是他衝出佳績的原因之一，他說：「奧運結束後，心態上重新出發，接下來要花時間設定訓練的東西，目標是把50公尺自由式與蝶式的全國紀錄搶回來！」

安廷耀希望繼續進步，4年後能以奧運A標前進東京。（泳協提供）

200、400公尺自由式全國紀錄保持人安廷耀，儘管無緣里約，但他絕對是今年突破自我最為顯著的選手，兩項全國紀錄都在今年拿下．也讓他對未來充滿信心，「頭號目標就是明年世大運，我希望能游進決賽。」不斷進步讓他自信不少，他說：「接下來還有4年時間，我要努力以A標成績進軍東京奧運。」

周偉良與蔡易霖今在男子200公尺蝶式展開激戰，周偉良最終以2分02秒36屈居第2，繼全大運後再度落敗，他強調希望透過比賽逐漸找回狀況，「接下來有2場世界盃巡迴賽，明年則先以全大運為目標，最重要的則是要在台北全大運繳出佳績。」他期盼200公尺蝶式能再有突破，並希望加強200公尺混合式的實力。

(中時電子報)