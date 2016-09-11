奧運殿堂擦身過 泳將們整裝再出發
里約奧運游泳賽有A、B標，台灣雖有多名選手達B標，卻因賽事人數採總量管制，最終只有2張外卡選手能一窺奧運殿堂，儘管與參加奧運的機會擦身而過，泳將們卻不灰心，面對接下來的重重挑戰，皆希望透過長遠的訓練計劃，期待再度挑戰奧運的機會。
奧運培訓結束後，張國基進入訓練調整期，他坦言面對本次總統盃錦標賽並未專注備戰，但也許是放鬆心態所致，他今參加男子100公尺自由式比賽，以51秒13擊敗眾家強敵，勇奪金牌，但拿下勝利不是他開心的唯一理由，而是原本個人最佳50秒8左右的他，竟游出近乎巔峰的好成績。
「也許是放鬆心情，才讓我游出好成績。」張國基對自己的表現滿意也有些驚訝，他認為對手黃硯歆、安廷耀等人在比賽中的刺激，也是他衝出佳績的原因之一，他說：「奧運結束後，心態上重新出發，接下來要花時間設定訓練的東西，目標是把50公尺自由式與蝶式的全國紀錄搶回來！」
200、400公尺自由式全國紀錄保持人安廷耀，儘管無緣里約，但他絕對是今年突破自我最為顯著的選手，兩項全國紀錄都在今年拿下．也讓他對未來充滿信心，「頭號目標就是明年世大運，我希望能游進決賽。」不斷進步讓他自信不少，他說：「接下來還有4年時間，我要努力以A標成績進軍東京奧運。」
周偉良與蔡易霖今在男子200公尺蝶式展開激戰，周偉良最終以2分02秒36屈居第2，繼全大運後再度落敗，他強調希望透過比賽逐漸找回狀況，「接下來有2場世界盃巡迴賽，明年則先以全大運為目標，最重要的則是要在台北全大運繳出佳績。」他期盼200公尺蝶式能再有突破，並希望加強200公尺混合式的實力。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。