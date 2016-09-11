樹德家商勇摘全國技能競賽美容類大獎
美容及美髮界難度最高的競技場域，由勞動部勞動力發展署主辦的「全國技能競賽」，樹德家商美容科在為期4天的馬拉松式競技中，贏得美容職類第一、二、三、四、五名及美髮職類第四名殊榮，成為頒獎典禮中最閃亮的一支團隊。
第46屆全國技能競賽在中部舉行，美容職業類參賽同學於分區賽入圍後，從六月開始加緊集訓，更犧牲暑假每天早晚練習。
入圍同學平時練習既是競爭對手也是合作夥伴，透過相互觀摩學習與長時間的訓練、考驗，再加上訓練老師的專業、細心與耐心的指導，終於自全國22位頂尖選手中脫穎而出。
美髮職類分區賽的15位入圍全國賽選手，在全國賽激烈競爭下摘下第四名。美髮競賽項目中包含八個髮型，選手利用在校所學之美髮、整體造型、藝術美學及創造力應用在比賽作品中，每種髮型都需要施展出剪、染、梳、吹、燙…等真功夫，過程中不容許任何閃失，才能在菁英中嶄露頭角，將平時所累積的實力與專業都在此刻發揮得淋漓盡致，堪稱集技術、藝術、創造力、體力與耐力於一身的超級考驗。
校長陳茂霖表示，美容科老師為落實技職教育的精神，秉持著最優質的教學熱誠務實教學，尤其犧牲無數假日不眠不休指導，以及學校全力支持並提供全天候的專業訓練教室給選手練習，才有能輝煌傲人的佳績，這是師生雙方辛勤的耕耘的結果，同時也為台灣的美容、美髮業，培育更多的技藝人才與專業菁英。
學校表示，美容科為了培訓優秀選手為國爭光，專業老師每年的寒暑假均到國外吸取知識或聘請國外金牌教練到校授課，學習最新的技術與流行資訊。
(中時)
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