澎金馬離島運動會 成績亮眼
為期3天的澎金馬離島運動會，今天傍晚圓滿閉幕，成績亮眼，澎湖縣長陳光復親自將會旗交給金門縣，由縣府參議許寬代表接受，並相約後年金門見。
第6屆離島運動會和60屆澎湖全縣運動會，所有賽事今天傍晚結束，成績輝煌，共創下54項紀錄，包括離運29項，全縣運動會有25項；其中縣運田徑賽金門包括何盡平、何盡文兄弟2人在5000和1萬公尺都雙破大會紀錄。
澎湖縣長陳光復表示，透過運動賽事，相互激勵加油，促進澎、金、馬三縣深摯友誼，並一一頒獎表揚離島運動會及縣運各項優勝，恭喜所有得獎的選手，創下輝煌成績，並歡迎2縣市2018年的世界最美麗海灣組織年會也能組隊參加。
澎金馬3縣離島運會計有7項競賽，澎湖縣在田徑、藍球、羽球、桌球、慢壘等5項奪冠，金門縣則在木球和磯釣賽等2項奪第一。
連江縣磯釣賽獲得亞軍；在木球賽中，姜祖揚也獲得個人第3。
離島運動會後年將輪由金門縣來主辦，今晚閉幕後，所有選手相約後年金門見 。1050911
(中央社)
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