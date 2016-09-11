艾瑪史東威尼斯封后 最感謝這位大帥哥

艾瑪史東飾演懷抱明星夢的小演員。（CatchPlay提供）

第73屆威尼斯影展於台灣時間今日（11日）凌晨舉行頒獎典禮，最佳女主角由《樂來越愛你》（La La Land）27歲美國女星艾瑪史東（Emma Stone）獲得。她在片中能歌善舞、演技出色動人，為影展開幕打頭陣便獲滿堂喝采，閉幕更抱回影后大獎，國際媒體也一致看好艾瑪史東能一路風光挺進奧斯卡。

艾瑪為了洛杉磯慈善活動無法趕上頒獎典禮，透過影片致謝，她說：「我想不到比威尼斯影展更適合《樂來越愛你》首映的地方了，真希望我能回到這裡。除了感謝我的夥伴雷恩葛斯林（Ryan Gosling）讓拍攝的每一天都充滿喜悅，我特別要感謝導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）給我這個角色，能和美好的一群人一起唱歌跳舞，對我來說就是美夢成真。」

電影描述落魄的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林 飾）與懷抱明星夢的小演員蜜亞（艾瑪史東 飾）相遇相知，相愛相惜，一起在充滿可能的洛杉磯互相扶持，追逐夢想。但是，當他們逐漸邁向成功，現實的壓力卻磨損了原本美好的愛情，兩人的關係面臨巨大的考驗。電影將於12月2日在台上映。

(中時)