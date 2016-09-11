保七暖警輕扶老翁上小黃 民眾PO影片按讚不斷

保安警察第七總隊一大隊派駐台灣銀行台南分行警員黃相維，細心逐步輕扶八旬老翁坐計程車的感人畫面，被民眾行車紀錄器拍下，並上傳臉書爆料公社，引起眾多網民稱讚不已。（翻攝自臉書爆料公社）

保安警察第七總隊一大隊派駐台灣銀行台南分行警員黃相維，細心逐步輕扶八旬老翁坐計程車的感人畫面，被民眾行車紀錄器拍下，並上傳臉書爆料公社，引起眾多網民稱讚不已。（翻攝自臉書爆料公社）

保安警察第七總隊一大隊派駐台灣銀行台南分行警員黃相維，本月9日看到一對年邁夫婦到銀行領錢，因年事已高，行動不便，黃員特別注意向前關心，並全程協助請提領。在老夫婦要自行搭程小黃離開時，因正值中午，太陽很大，黃員請他們先在銀行內坐，再協助以電話代叫計程車，當車子到達時，黃員並細心逐步輕扶老先生坐上計程車，讓目睹民眾稱讚不已。

這場街頭上的感人畫面，正好被開車路過的民眾行車紀錄器拍下，並上傳臉書爆料公社，同時PO文表示：「9/9台南市府前路台灣銀行前，前幾天一直下雨，整個心情跟著又濕又，忽然間......真的是太溫暖了！照耀人心」。立即引起網友熱烈迴響，按讚數不斷，網友都盛讚黃員真是一名暖警。

保七總隊一大隊大隊長陳金源表示，黃員為派駐台灣銀行台南分行維安專責警員，平日工作認真且為人熱心，對於民眾上網表揚黃員的助人事蹟，他代表同仁感謝社會大眾對警察工作的肯定，會持續做好主動為民服務的工作；至於黃員執勤認真，協助老翁，也將予以表揚。

(中時)