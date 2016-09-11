陸外交部副部長：南海仲裁案已經翻頁

中國大陸舉行的「中國—東盟博覽會」11日於廣西南寧開幕，大陸外交部副部長劉振民被媒體問到南海局勢時稱，對於雙方而言，仲裁案這一頁已經翻過去。

劉振民表示，針對所謂南海仲裁案，中國不承認、不接受的立場已經得到越來越多國家的接受和認可。通過今年的中國東盟外長會，和剛剛結束的中國東盟領導人會議，「對於雙方而言，仲裁案這一頁已經翻過去。」

劉振民稱，7月25日，中國東盟外長會通過一個「中國與東盟國家外長關於全面有效落實《南海各方行為宣言》的聯合聲明」，這個聲明的最根本最基本一條原則，就是確認通過雙邊談判解決爭議；9月7日舉行的中國東盟領導人峰會，再次確認這個共識，中國東盟國家圍繞南海的爭議，又回歸到了外交軌道。

劉振民也提到，菲國新總統杜特蒂上任後，發出了積極改善對中關係的信號，中方也做出積極回應，但進一步改善僵冷3年多的雙邊關係，還要靠雙方不斷積累共識，加強接觸，這將有利兩國人民。

(旺報)