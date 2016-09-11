性侵印尼女看護 檢方聲請羈押獲准

台中市印尼籍女看護遭謝姓雇主性侵，台中市警方今天凌晨2時在大里區東昇路逮捕謝男，訊後移送台中地檢署偵辦，檢方以有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。

台中市發生印尼籍女看護於今年7月間疑遭雇主性侵事件，根據台中市勞工局表示，這名印尼籍女看護去年12月20日初次入境來台，由謝姓雇主（民國47年次）合法聘僱，在太平區住處負責照顧謝男家中90多歲行動不便的老父，勞工局曾於今年1月21日前往進行生活訪視，情形正常。

女看護以手機拍下遭謝男性侵過程，影片被印尼媒體披露，謝姓雇主發現事跡敗露後即離家行縱不明，台中市警察局太平分局於9日下午6時12分接獲報案，全力展開追緝，於11日凌晨2時在大里區東昇路河堤附近發現謝男，隨即將謝男帶回偵訊。

警方表示，謝男坦承性侵女看護，而其同住家人則說不知道謝男的行為，經偵訊後，全案移送台中地檢署偵辦。

檢方指出，謝男經經承辦檢察官訊問後，以有逃亡之虞及反覆實施犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押，院方認為謝男有事實足認有逃亡之虞，而裁定羈押。1050911

(中央社)