嫁給最好的朋友 5歲女童病床圓夢後離世

美國5歲女童馬西一生飽受疾病所苦，當醫生告知馬西家人她即將離開人世後，家人決定助她實現心願，讓馬西的小手戴上米妮戒指，與最好的朋友達米恩結婚。

英國「每日郵報」（MailOnline）與德州地方電視台WFAA報導，患有囊腫性纖維化及慢性肺炎的馬西（Mary Massey），自2歲起就開始策劃他們的婚禮，因此家人得知她狀況惡化、時日不多後，合力幫助她實現夢想。

馬西8日晚間終於圓夢，當時的她身穿1襲灰色公主禮服，還戴了閃亮的粉紅頭紗，與穿著西裝、5歲的達米恩（Damien）結婚，典禮最後兩人深深擁抱，2隻小手還分別戴著卡通人物米奇與米妮的戒指。

從1張甜蜜照片可見，這對盛裝打扮的好朋友並肩躺在馬西病床上，小手也不忘牽著。

不過，典禮結束後不到6個小時，馬西仍在母親懷中斷氣。據她的母親與教母所說，馬西不僅不帶傷痛，更是充滿喜悅地離開人世。（譯者：中央社周莉芳）1050911

(中央社)