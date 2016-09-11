與家人公款吃喝 陸央行行長助理被處分

中國大陸央行行長助理楊子強因為不當使用公款，和家人入住由公家支付的培訓中心，雖然事後補繳有爭議的費用人民幣1萬4473元（約新台幣6萬9470元），仍遭中共黨內警告處分。

根據中共中央紀律檢查委員會官網，身兼中共中國人民銀行（大陸央行）黨委和行長助理的楊子強，今年5月底到6月初和家人在青島過端午節，入住大陸央行青島市中心支行培訓中心，並由時任青島市中心支行行長辛樹人宴請，相關餐飲和住宿費用共1萬4473元。

楊子強去年3月才從大陸央行濟南分行行長職務調任央行行長助理。

楊子強因為1萬多元的公款受到警告，許多大陸網民表示，不相信只有一次的公款吃喝就被罰，應是「冰山一角」；也有人說，村官貪更多卻沒人管。

中共中紀委網站這份公告，還公布另外5起違規使用公款宴請、旅遊和娛樂的案例，其中，大陸國家食品藥品監督管理總局應急管理司長毛振賓、中宣部五洲傳播出版社社長李紅傑、司法部辦公廳副主任胡一丁遭免職處分。

公告稱，這些機關幹部都違反了「中央八項規定精神問題」。所謂中共中央八項規定，是由中共總書記習近平2012年底在中共中央政治局會議上提出，與改進幹部工作作風有關。1050911

(中央社)