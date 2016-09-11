交部：落實旅遊安全管理 重拾陸客來台信心

交通部今天表示，7月19日國道二號遊覽車火燒車事故經桃園地檢署偵查終結，此次不幸事故影響大陸旅客來臺旅遊意願，交通部以此為鑑，積極強化辦理相關旅遊安全措施，提升大陸觀光團旅遊品質與安全，重拾大陸民眾對來臺旅遊的信心。

交通部於事故發生後已全面檢討及盤點現行管理作為，據以提出遊覽車安全策進作為，並擬定立即可執行6項、短期10項、中長期6項等22項執行措施，藉由車輛安全設備、駕駛人及業者相關資訊揭露，督促業者加強自律落實自主管理，以建立優良業者品牌形象等措施，期能有效改善旅遊安全。

(一)遊覽車安全部分

遊覽車聯稽路檢攔查比例已從40%提高至50%，其中安全門能否徒手由車內、車外開啟已列為查核重點項目之一，自今年7月23至8月31日止，共計攔查10,998輛次，查獲231件違規。

(二)旅遊安全部分

已規範旅行業應使用合格車輛與駕駛人、限制大陸觀光團行程每日平均里程數上限及遊覽車應裝設GPS系統等規定，並已研議修法要求旅行業、導遊及隨團服務人員應實施旅客搭乘遊覽車之逃生安全演練。

為扭轉陸客團來臺旅遊8天7夜趕行程的環島行程，而影響旅遊安全及品質之市場經營模式，將從此次事件教訓中認知輔導旅行業轉型朝向多元旅遊產品的迫切性。因此，鼓勵國內接待旅行業以分流、分區概念，結合臺灣在地特色美食、溫泉泡湯體驗、休閒農業、原民部落以及自行車等體驗活動，創造新產品與客層，引導市場推出區域、深度、主體式的體驗旅遊與多元產品。

(旺報)