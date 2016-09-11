北韓受制裁照常核試？美媒：經濟破產裁制無效

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美國學表示，北韓早就懂得了如何對陷入孤立。（美聯社）

北韓日前進行五度核試，美媒分析，為何其它國家對北韓制裁沒有效果，原因恐怕是北韓早就懂得如何對陷入孤立、並被列入黑名單的經濟體保持控制。

美國《外交政策》網站9日發表文章，指之前對北韓的制裁，未能遏制北韓繼續推進其核武計畫，懲罰性經濟舉措對於這個全世界最孤立的政權是否有效．仍存在疑問。

文章援引約翰·霍普金斯大學國際問題高級研究學院「美韓研究所」主任具宰會說法稱：「多少制裁都不能阻止北韓，核武是他們唯一的生存戰略。」具宰會表示，只要北韓相信，唯有核武才能保護它不受西方國家行動影響，制裁的效果就會很有限。

喬治城大學的南北韓事務專家威廉布朗表示，北韓早就懂得了如何對陷入孤立、並被列入黑名單的經濟體保持控制。他表示：「制裁對於二三十年來其實一直處於破產狀態，並且早就失去了最重要資助者的北韓經濟而言，沒有多大影響。」

(旺報)