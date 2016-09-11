敘停火協議生效前 又遭空襲百人死

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敘利亞反對派占領地區當地時間10日晚間遭到空襲，造成至少百人喪生，不過數小時之前，美俄剛宣布達成停火協議。

中新社報導，敘利亞北部大城伊德利布（Idlib）的一處市場遇襲，至少58人死亡；阿勒坡省遭攻擊也造成至少45人喪命。

報導稱，尚未確認空襲發動者。

美俄的停火協議為期10天、12日生效，接下來將聯手對極端分子發動攻勢。土耳其與歐盟都表示，歡迎達成停火協議，但也警告必須有更進一步的動作。

土耳其表示，救援物資必須在一開始就送達；歐盟外交政策代表則認為，應該替「政治過渡期」做好準備。

敘利亞反對派發言人說，協議帶來一些希望，但需要更多實行上的細節。

(旺報)