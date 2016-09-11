傳陽岱鋼帶傷比賽 經紀人不評論

我要評比

媒體報導，效力日本職棒火腿隊的台灣球星陽岱鋼肋骨骨折、帶傷比賽，對此經紀公司代表張家銘說「不便評論」。

陽岱鋼8月16日對歐力士之戰，跳在空中接殺外野深遠飛球，落地時撞上全壘打牆，雖然順利完成美技守備，但是陽岱鋼表情痛苦倒在地上。

陽岱鋼當下退場休息，不過隔天比賽照常先發，打滿整場還敲了2安打。從8月17日到今天出賽21場，這段期間80打數26支安打，成績看不出來身上有傷。

不過台灣媒體今天報導，陽岱鋼撞上全壘打牆之後，右側兩根肋骨骨折，這段時間火腿隊爭冠的關鍵期，陽岱鋼都是帶傷比賽。

陽岱鋼29歲，在日本職棒一軍年資已經滿8年、取得自由球員資格，季後如果行使權利，有可能轉戰其他球隊。1050911

(中央社)