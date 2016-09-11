傳陽岱鋼帶傷比賽 經紀人不評論
媒體報導，效力日本職棒火腿隊的台灣球星陽岱鋼肋骨骨折、帶傷比賽，對此經紀公司代表張家銘說「不便評論」。
陽岱鋼8月16日對歐力士之戰，跳在空中接殺外野深遠飛球，落地時撞上全壘打牆，雖然順利完成美技守備，但是陽岱鋼表情痛苦倒在地上。
陽岱鋼當下退場休息，不過隔天比賽照常先發，打滿整場還敲了2安打。從8月17日到今天出賽21場，這段期間80打數26支安打，成績看不出來身上有傷。
不過台灣媒體今天報導，陽岱鋼撞上全壘打牆之後，右側兩根肋骨骨折，這段時間火腿隊爭冠的關鍵期，陽岱鋼都是帶傷比賽。
陽岱鋼29歲，在日本職棒一軍年資已經滿8年、取得自由球員資格，季後如果行使權利，有可能轉戰其他球隊。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。