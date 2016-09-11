Akemi示範健身動作 大秀馬甲線

日巴混血名模Akemi（香月明美）今天出席日本保養品牌FANCL在台北新光三越A8館舉辦快閃店開幕活動，她穿著運動裝現身，大露馬甲線，展現性感身材。

FANCL今天在新光三越A8舉辦活動，邀請Akemi現場示範「無添加美人纖體操」，現場她也示範三組高難度健身動作，一點都難不倒她。

Akemi透露，近來在上私人健身教練的課程，「我已經上了2個月，接下來上到12月就可以去考證照了」，她示範舉球深蹲、躺臥夾球等3組動作，展現完美馬甲線。1050911

(中央社)