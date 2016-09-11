英文紅樓夢歌劇 舊金山全球首演受好評
中國經典文學紅樓夢搭配西方戲劇的表演方式，於舊金山歌劇院展開首演。觀眾認為結合東西文化的舞台劇充滿創意，令人身歷其境，也期待之後能看到更多東方元素的舞台劇。
紅樓夢於當地時間10日首演座無虛席，共6場演出至29日為止。預售票已賣了超過八成。
舊金山歌劇院的公關主任芬克（Jon Finck）表示，很高興能把中國名著紅樓夢搬到國際舞台。明年3月紅樓夢即將在香港上演。中國也會上演，但地點還未確定。
他說，這次的舞台劇由華人主導，新編的劇本。從導演，作曲家，編劇及舞台兼服裝設計都是知名華裔。透過東西方交響樂，壯觀虛幻的舞台效果帶給觀眾耳目一新的感受。同時，這也是第一次在舞台上同時打上中英文字幕，幫助觀眾了解表演內容。
導演賴聲川在謝幕後受訪指出，整場演出他都站在觀眾席後方，觀察現場反應。他感受到觀眾非常投入。尤其是到了下半場，劇情轉折更是扣人心弦。謝幕時觀眾起立給予劇組人員的鼓勵及肯定高於他預期。
以電影「臥虎藏龍」獲得多項國際大獎的葉錦添負責舞台及服裝。他說曹雪芹的紅樓夢是個夢幻世界，所以使用史上第一次的半透明琉璃材質來呈現虛幻的情境。在服裝及裝飾上也儘量忠於原著，設計上花了很多時間。每一件戲服都手工製作，以單一色系的華麗來凸顯角色。
觀眾們在演出時掌聲不斷，受到賈寶玉3人的愛情故事吸引，認為是東方的「羅蜜歐與茱麗葉」。同時他們對台上的中國山水及大觀園的布景設計歎為觀止，希望能透過紅樓夢多認識中國文化。1050911
(中央社)
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