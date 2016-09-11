抗震盃競賽 中興大學奪最高獎金

「2016抗震盃－地震工程模型製作國際競賽」今天進行模型競賽測試，獎金最高的隔減震創意獎由中興大學獲得，所做設計的模型頂樓振動小於地板振動一半以上，隔震效果超越群雄。

國家實驗研究院與英國文化協會（The British Council）聯合主辦的「2016抗震盃－地震工程模型製作國際競賽」，今天進行模型競賽測試。

國研院指出，今年的比賽，高中、大專、研究生組共有103支隊伍參賽，其中包含34支國外隊伍，總參賽人數達510人；另外，還有近20位國外師生組團來台觀摩，顯示活動舉辦15屆以來，已打開知名度。

今天的比賽結果，高中組第一至三名為高雄高工、台中高工、揚子高中；大專組第一至三名為台灣科技大學、聯合大學、交通大學；研究生組第一至三名為台灣大學、中興大學、成功大學。

至於競賽獎金最高（新台幣10萬元）的研究生組「隔減震創意獎」，由中興大學獲得。

國研院指出，高中組第一名高雄高工的模型設計，因為整體結構力量傳遞連續且完整，斜撐與橡皮筋都有效發揮作用，且質量塊與模型配置對稱，讓模型均勻的承受來自不同方向的地震力測試，因而稱冠。

大專組首獎由台灣科技大學獲得，與該隊模型設計輕盈，卻可承載相當重的質量塊，雖未能通過800 gal（地震力單位）的最後測試，但依競賽規則計算，效率比已為大專組之冠有關。

研究生組首獎由台灣大學獲得，因為模型隔震設計在賽前透過數值模擬與分析，又經過多次實驗測試，精進細節設計，因而建構出有效的隔震結構，在實際振動台競賽測試時，模型頂樓的振動比底層地板振動還要小，顯示出優異的隔震效果。

獲得隔減震創意獎的中興大學團隊，運用高強度圓柱型滑軌及橡皮筋組成隔震系統，以四組排列成井字型滑軌，提供穩定的雙向隔震機制；賽前經過多次數值分析與實驗測試，因而在振動台競賽時，隔震系統成功有效地隔絕地震力，模型頂樓振動小於地板振動一半以上，隔震效果超越群雄。

抗震盃自2001年起，迄今已辦15屆，國內外參賽學生總數超過6000人，參賽過的國家地區有英國、美國、日本、韓國、新加坡、印尼、印度、香港、馬來西亞、越南、紐西蘭、澳洲、貝里斯、菲律賓與瓜地馬拉等。1050911

(中央社)