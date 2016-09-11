海警船入釣島海域 陸首度搶先日本公布

日本政府今天指控中國大陸海警船駛入釣魚台列嶼周圍海域，日本新聞網指出，中國政府這次積極主動發布信息，中國國家海洋局首次搶在日本政府之前公布了相關消息。

報導說，今日上午10時40分許，中國國家海洋局網站公布了中國海警船「海警2401、2337、2102、31101艦船編隊在中國釣魚島領海內巡航」的消息。但是，日本海上保安廳在中午12時30分，才發表「中國4艘海警船侵入日本領海」的消息，比中國國家海洋局發表的消息遲了近2個小時。

日本海上保安廳第11管區海上保安本部表示，中國4艘海警船是在上午10時20分至40分之間，從釣魚台的西北方向海域「侵入日本領海」，在11時50分至12時10分之間，從釣魚台的西南方向離開，在釣島海域的航行時間約為1個半小時，比以前的2小時的固定巡航時間縮短了半小時。

日本新聞網指出，從日本海上保安廳公布的時間來看，中國國家海洋局是在4艘海警船進入日本所稱尖閣諸島12海里海域之后，就立即發表了巡航的消息。但是，日本海上保安廳是在確認中國海警船離開所稱「日本領海」之後，才發表消息。

報導說：「這一動向表明，中國在尖閣列島巡航問題上，今後將採取主動公布消息的做法，以避免在主權問題上的輿論被動。」

日本首相安倍晉三上週出席在杭州舉行的20國集團（G20）高峰會時，曾與中國國家主席習近平會談，雙方都表示希望改善關係，這是其後中國海警船首度駛入這處海域。

日本經常抱怨，儘管日方一再抗議，中方仍不時派遣船隻到釣魚台海域，升高區域緊張情勢。

北韓9日進行歷來第5次核子試爆，也是威力最大的一次，引發鄰國與國際社會不滿，使得東北亞地區情勢更為緊張。

日本、美國和南韓都要求中國發揮影響力，勸說北韓遵守聯合國的制裁決議案，因為中國是北韓的少數盟國之一。1050911

(中央社)