傳馬國船員被綁到菲南 軍方查證中
馬來西亞媒體報導，再有3名馬來西亞人被從仙本那（Semporna）綁架到菲律賓南部，對此，菲律賓軍方表示正在查證中。
馬來西亞「星報」（The Star）網站報導，昨晚10時20分左右，3名馬來西亞拖網漁船船員在沙巴州海域，遭7名菲律賓武裝男子綁架，押到菲律賓南部。
菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）今天傍晚透過簡訊說，「我們已接到初步報告，目前仍在查證中。」
「星報」報導說，漁船上有11名船員，但只有3人被綁。
過去數月間，接連有馬來西亞及印尼籍船員在靠近菲南海域被綁，押到菲國南部蘇祿省。
蘇祿省是恐怖組織阿布沙伊夫活躍的地區。
菲國軍方目前有9000大軍包圍蘇祿省叢林，準備一舉剿滅阿布沙伊夫組織，海軍軍艦也在蘇祿海巡邏，以防恐怖分子增援或脫逃。然而，跨海綁架案依然發生。
要求不具名軍方人員表示，南部不法武裝組織眾多，綁架成為1種生意，規模較小的不法組織犯案之後，為求迅速脫手兌現，把人質「轉賣」給較大組織，由大組織負責看守、應付軍警，以及向人質家屬勒贖。
約1個月前，菲律賓、馬來西亞與印尼的國防部長才剛舉行3邊會議，討論如何加強巡邏交接海域。1050911
(中央社)
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