青年加農種出「愛苗」 林佳龍贈金鏟子祝福

青年加農種出「愛苗」許終身！市長林佳龍贈「金鏟子」獻祝福。（陳世宗攝）

「努力耕耘、開花結果！」為鼓勵青年從農，台中市政府自去年起推動「青年加農•賢拜傳承」計畫，第一屆共培訓46位學員，其中學員吳峻毓與林筠軒在同一農場，除學習農營技術外，也種植出「愛苗」，決定攜手共度一生。今日為兩人大喜之日，市長林佳龍受邀後特別專程撥空出席證婚，致贈金鏟子並題字「選我所愛、愛我所選」，獻上滿滿祝福，希望他們事業、愛情、家庭都得意，也期許新人儘快生兒育女，為台中市再添生力軍。

兩位學員都表示，當初是因彼此對果樹的栽培有著濃厚的興趣，恰巧分配在郭榮華賢拜處共同學習，朝夕相處之下，加上同為務農者，有聊不完的話題，看著彼此務農時認真的模樣、堅定的態度以及明確的目標，在一年培訓期間的相處及相戀後，決定在今年步入紅毯。

農業局指出，32歲的吳峻毓在結業後，回鄉繼承家業，投入梨樹的栽培生產；25歲的林筠軒家中種植柑橘，則成為丈夫吳峻毓的幫手，共同經營夫家的梨樹與娘家的柑橘。雙方表示很感謝能有這樣的計畫，讓青年加農學員有更多交流機會，此外透過實際農法操作及專業課程教育更認識台灣農業，並更有勇氣回歸農業，也讓他們能有相識的機會。

農業局表示，市府自104年7月起開辦「青年加農．賢拜傳承」計畫，鼓勵青年返鄉從農及轉型經營，並使對農業有興趣的青年夥伴安心學習營農知能，透過「青年加農．賢拜傳承」計畫的執行，提供有意願從農的青年學習的機會及場域，對於意外創造一段佳話感到欣喜以及無限祝福，也希望這對佳偶朝著共同的目標努力前進、牽手一輩子，並祝福他們的愛情跟所經營的果樹一樣皆順利的「開花結果」。

(中時)