中和豐年祭　原住民族秀歌舞

新北市原民局、中和區公所11日舉辦原住民族豐年祭活動。（葉書宏攝）

新北市原民局、中和區公所11日舉辦原住民族豐年祭活動。（葉書宏攝）

新北市原民局、中和區公所11日舉辦原住民族豐年祭活動，原住民族以傳統的祭祀儀式揭開序幕，同時表現出各族的傳統歌舞，適逢周末假期，吸引破千名民眾到場參觀。主辦單位強調，一年一次的大會，是跳脫單一部落的問題，廣邀各族及團隊前來共襄盛舉。

(中時)