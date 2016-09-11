首發! 大陸空鐵列車在南京下線

大陸首列空鐵列車完工亮相。(圖/中國中車微博)

大陸的新式捷運「空鐵列車」近日已正式下線測試，這種鐵軌置上的交通工具與其他公共線路錯位發展，或可能成為未來的新通勤模式。

據陸媒南報網訊，大陸首列空鐵列車於本月10日在中國中車旗下的南京子公司開始下線運行，之後將進行各方面測試，預計明年可以在大陸境內的旅遊風景區試營運。

據瞭解，所謂空鐵列車指掛在空中軌道上運行的捷運，是一種輕型、中速、中運量的新型交通工具，可作為立體公共交通網的必要組成部分。而中國空鐵的特色更強調省電、環保，其運行動力來自電池包，充電一次可連續跑4小時，而更換電池也只需2分鐘，可以利用靠站時間立刻完成準備。

大陸首列空鐵列車完工亮相。(圖/中國中車微博)

若要比較出該車種的優勢，除環保外也有低成本、高機動的特性。其建造成本大約是一般鐵路電車的1/3到1/4，而且爬坡能力更強，適合運用在山區。此外，由於只需直接打樁和吊裝的工程簡單、快速，估計數十公里的長度只花3至5月即可完工。

(中時電子報)