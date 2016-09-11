陸客不來？今年十一黃金周陸客申請來台不減反增

大陸「十一長假」將從10月1日至7日為期一周，往年為全年最重要的旅遊商機之一。從陸客申請來台旅遊件數發現，今年9月1日至9日止，個人旅遊及團體旅遊人數分別為2萬9824人及1萬6435人，相較去（2015）年9月同期申請個人及團體旅遊分別為1萬4512人及3萬1197人，整體人數略增550人，微幅增加1.2%。

移民署指出，陸客計畫來台從事個人或團體旅遊活動，需事前向移民署提出申請核發入境許可證，效期通常為3個月，在證件有效期內，均得持憑入境。

依9月初開始觀察十一黃金周申請案的慣例，今年9月1日至9日與去年同期比較可發現，採個人旅遊型態的陸客不減反增，較去年增加1萬5312人，增加幅度為34.5％；採團體旅遊方式的陸客則較去年減少1萬4762人，減少30.9％。

不過，要精準觀察陸客十一長假來台旅遊情況，需待10月初才能得知，而待假期過後，也才能就去年與今年長假期間實際入境陸客人數來做比較。

(中時)