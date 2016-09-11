亞大女籃》猛操有代價 中華隊體脂狂降剋陸封后

中華隊以全勝之姿在將首屆亞大女籃冠軍留在台灣。(圖／大專體總提供)

瓊斯盃前展開集訓，經過2個多月的猛操和體脂監控，以2017台北世大運培訓隊為班底的中華女籃，首屆亞洲大學女籃錦標賽，11日決賽以83比60撂倒由北京大學組成的中國隊，以地主之姿全勝封后。

中華女籃世大運培訓隊，瓊斯盃結束後即轉戰日本移訓與WJBL各隊交手，再緊接著亞大籃，不少球員都明顯精實不少。教練鄭慧芸笑說不敢說猛操，但因為球隊會定期測體脂，讓球員間彼此監督，她透露，「集訓前期還真有球員體脂達30%，我們都嚇一跳，現在大家多降到20%，團隊都充滿正向能量，也算意外的收穫。」

中華女籃黃湘婷拿下20分、11籃板雙十表現。(圖／大專體總提供)

今年找來夏威夷楊百翰大學史上最多勝教頭華格納襄助，鄭慧芸表示，華格納最重視防守，「球隊很多都是進攻型選手，但到了國際賽，大家比你還會攻，所以我們這兩個月都在練防守。」

此役中華隊首節就靠著朱育勤、羅蘋拉出13比4攻勢，自此一路領先到最後，鄭慧芸仍稍有不滿，不過看在將金牌留住的份上，笑說，「還可以更好。」

結束首階段培訓，中華世大運培訓隊接下來將各自回母隊，準備即將開打的UBA，以及明年初的WSBL聯賽，下一階段的培訓何時展開，鄭慧芸還得傷腦筋，「我們還有一次移訓機會，但4、5月是WSBL賽季，3月又卡到UBA，什麼時候再集合大家必須再研究。」

(中時電子報)