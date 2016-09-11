大陸副外長：南海仲裁案已經翻頁
第13屆中國－東盟博覽會暨中國－東盟商務與投資峰會11日在廣西南寧正式開幕。大陸外交部副部長劉振民表示，針對所謂南海仲裁案，中國不承認、不接受的立場已經得到越來越多國家的接受和認可。通過今年的中國東盟外長會，和剛剛結束的中國東盟領導人會議，對於雙方而言，仲裁案這一頁已經翻過去。
為什麼說翻過去了？據指出， 7月25日，中國東盟外長會通過一個「中國與東盟國家外長關於全面有效落實《南海各方行為宣言》的聯合聲明」，這個聲明的最根本最基本一條原則，就是確認要通過雙邊談判來解決爭議，9月7日舉行的中國東盟領導人峰會，再次確認了這個共識，中國東盟國家圍繞南海的爭議又回歸到了外交軌道。
劉振民也表示，菲律賓新總統杜特蒂上任後，發出了積極改善對華關係的信號，中方也做出了積極回應，但進一步改善僵冷三年多的雙邊關係，還要靠雙方不斷積累共識，加強接觸，而這也將有利於兩國和兩國人民。
他說，中國與越南在北部灣的畫界經驗證明，中國和東盟遺留下的海上問題，可以通過合作來解決。未來中國與東盟的合作進一步密切，也將為中國與有關東盟國家解決南海問題帶來新思路。
(中時)
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