SEVENTEEN台北吸千粉 歌迷嗨到昏倒

SEVENTEEN舞藝精湛，編舞令人目不暇給。(主辦提供)

今晚舞台不大，考驗SEVENTEEN的群舞功力。(主辦提供)

韓國13人鮮肉男團SEVENTEEN今晚在ATT SHOWBOX連開兩場見面會，他們昨行程滿檔，記者會結束後參加《我愛偶像》錄影，深夜繼續趕去錄《全球中文音樂榜上榜》，凌晨二點多才收工。他們睡不到八小時，今天10點就到活動會場彩排，對於忙碌的行程已經習以為常。

主辦單位HNE娛樂特別準備了芒果冰給seventeen享用，粉絲也準備了豐盛的食物送到後台讓他們吃到飽。除了pizza、豬排三明治、珍奶、泡麵外，為了怕他們無聊還在後台提供拍貼機，讓他們玩個夠。

他們今晚勁歌熱舞14首歌曲，其中一首是演唱中文歌〈那些年〉。因為午場見面會延遲，導致晚場活動延遲半小時才開始。不過粉絲們不以為意，忘情尖叫應援，人力公司出動超過10個人擋住前排柵欄，還有粉絲被擠到昏倒。他們也在台上不斷呼籲不要推擠，希望粉絲注意自己安全。

SEVENTEEN今晚穿西裝展現帥氣舞姿，成員們在遊戲環節挑戰女團舞蹈、下腰、念繞口令等，逗得粉絲哈哈大笑。活動結束後他們也與全場千名粉絲擊掌，實現昨在記者會上的承諾「以表演報答台灣歌迷」。

(中時)