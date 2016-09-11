徐若瑄幫女兒簽名小劇場多，「李太」成聯絡簿限定。（時報出版提供）

徐若瑄(Vivian)2014年與新加坡富商李雲峰婚後幸福，在生下兒子Dalton前早就跳級成為兩位少女的媽媽，在新書《我的倒頭栽人生：從女孩14到女人40，鋼鐵V的勇敢筆記》中提到回想起剛結婚成為「新手媽媽」的日子，從與孩子們培養關係到得到被認同的心情。

最令她感動的是，當二個女兒在老公面前，第一次拿著家庭聯絡簿要她在家長欄簽名的那一刻，深刻感受到女兒真的把她當成家裡的一分子，但骨子裏無厘頭的性格讓她腦內劇場爆發，心中想著，「應該要簽像明星式的簽名？還是配合女兒的雙語學校簽英文名Vivian Hsu？或是像簽信用卡一樣草寫？」結果因為太緊張，徐莫名簽下「李太」兩個字，事後回想都覺得超糗，卻也一直延用到現在，不管是聯絡簿還是請假單，都會看到「李太」這兩個字。

徐若瑄對女兒們疼愛有加，剛到新加坡不熟右駕以及路況的她，除了加緊練習開車外，有一次為了帶女兒們去醫院，為了讓她們安心，還事前先開車將到醫院的路線提前演練一遍，確定沒問題後，才去接她們出門。

《我的倒頭栽人生》一推出即受到眾多位藝人好友力挺，如黃子佼、舒淇、侯佩岑、賈靜雯、林心如等至交都聯手呼籲「做就對了！」掀起一陣倒頭栽旋風在預購期間，創銷售佳績，造成國內外各書店通路嚴重缺書，書籍還未上市，出版社就緊急再版1萬本。

(時報周刊)