「伊藤潤二恐怖美學展」席捲全台 明年移師香港

伊藤潤二(右1)正式授權《伊藤潤二恐怖美學大展》於香港舉行。(DNF Culture Studio提供)

還記得去年冬天狂捲台灣、引發日式大師級恐怖美學熱潮的「伊藤潤二恐怖美學體驗大展」嗎？全台在吸引超過8萬人觀展後，大展第二站確定移師香港，將於2017年2月6日至26日登陸香港PMQ元創方，讓香港的伊藤潤二迷親身體驗殿堂級恐怖美學！

伊藤潤二被譽為90年代後日本最重要的恐怖漫畫家，其獨特細膩的手繪線條與精心雕琢的複雜畫面，營造出充滿壓迫感的恐怖美學，被讀者形容為「不只心理，連身體都會感到恐懼」。筆下的《富江》、《人頭氣球》、《至死不渝的愛》及《漩渦》，都是為人津津樂道的經典。大展在台北推出時，已吸引不少香港及日本伊藤潤二迷慕名前往。

據了解，目前策展團隊已取得漫畫原作者伊藤潤二在大中華區唯一展覽授權，同時歐洲授權案也已經在簽署中，2017年除將推進至上海及廣州，更已獲得英、法等國美術館展出邀約。

(旺報)