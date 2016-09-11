信徒登阿拉法特山 麥加朝聖達到高潮

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去年麥加朝聖活動發生重大踩踏意外，造成約2300人喪生後，今年的年度朝聖活動今天達到高潮，來自全球的穆斯林今天聚集麥加城外的阿拉法特山。

超過180萬人從黎明起聚集在麥加城外約15公里的阿拉法特山（Mount Arafat）及其周遭的廣大平原。

在遠方更高山峰的背景下，朝聖者或蹲或站，或一邊念著儀式性詞語登上進入阿拉法特山的階級。

在這個朝聖活動最重要的一天，朝聖者一整天都將祈禱和朗讀可蘭經文。

信徒相信先知穆罕默德在阿拉法特山進行最後一次布道，信徒一邊爬上這座高約70公尺的花崗岩丘陵，一邊吟誦「阿拉，我在這裡，請差遣我」。

滿臉笑容的埃及會計沙爾曼（Ahmed Salman）說：「這是我生命最美妙的一刻。我在世界最美麗的地方，全球十多億穆斯林夢想要來的地方。」

根據可蘭經，麥加朝聖是伊斯蘭信仰中5大必修功課之一。任何一位穆斯林只要條件許可，一生中至少應有1次前往麥加朝拜先知穆罕默德。

麥加朝聖共有5個聖地須要一一朝拜。10日第一階段的朝聖是前往麥加以東數公里遠的米納山谷（Mina）朝拜，最後須攀登阿拉法特山頂。

為防去年的踩踏意外重演，當局在上空部署無人機，密切注意將近兩百萬信徒登山情況。

沙烏地阿拉伯在今年活動開始前，也發給朝聖者身分辨識手環，手環上印有智慧手機可讀取的條碼，上頭涵蓋朝聖者的身分、國籍和在麥加的住宿地。

沙國朝聖及朝覲部副部長拉瓦斯（Issa Rawas）告訴記者，手環其他資訊還包括朝聖者團隊的聯絡人和發放簽證時所提供的資料。

由於什葉派的伊朗與遜尼派統治的沙烏地阿拉伯關係緊張，6萬4000名伊朗人無法參與，導致今年朝聖人數下降。

去年朝聖發生踩踏事件約略造成2300人喪生，其中許多是伊朗人，加深雙方摩擦。

虔誠伊朗信眾昨天則在伊拉克首都巴格達南方的什葉派聖城卡巴拉（Karbala）舉行替代性朝聖儀式。1050911

(中央社)