黃義雄辭世 金鐘51將規劃追思

有「綜藝教父」之稱的製作人黃義雄昨天病逝，承辦第51屆電視金鐘獎頒獎典禮的三立電視台今晚表示，典禮上追思黃義雄內容安排，會與文化部討論、慎重規劃。

黃義雄昨天中午因肺部感染發炎，導致器官衰竭病逝，享壽80歲，病逝消息震驚演藝圈。製作電視節目40多年，黃義雄一輩子為台灣綜藝打拚，2011年獲頒第46屆電視金鐘獎特別貢獻獎。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視台承辦的第51屆電視金鐘獎頒獎典禮10月8日在台北國父紀念館登場。三立電視台表示，頒獎典禮中有關追思黃義雄的內容安排，會與文化部討論，並慎重規劃。

黃義雄向來對提攜後輩不遺餘力，演藝界習慣稱他為「寇桑」、「黃桑」。藝人胡瓜是黃義雄合作最久的主持人，今年初傳出因口角掀罷錄風波，合作的歌唱選秀節目「明日之星」最終停播，但兩人仍持續合作「綜藝大集合」。

胡瓜表示，「黃老先生是我的良師益友，這20年讓我成長很多，我們聯手打過無數美好的仗，留下無數美好的回憶，寇桑，我永遠懷念你。」

子弟兵「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）在社群網站臉書（facebook）說，「11年的感情，我們的恩人寇桑，今天宛如痛失親人一般的難過，謝謝你一直以來的教誨」，「你的精神與我們同在，我們要繼續努力，為電視圈加油」。1050911

(中央社)