吉林百年野生人參 逾8百萬拍賣售出

我要評比

中國大陸一棵有百年參齡的野生人參奪得「鮮品野生人參王」稱號，並在隨後拍賣中以人民幣168萬元（新台幣840萬元）成交。

中新網今天報導，首屆中國集安清河野山參節11日開幕，在「參王」評選活動中，上述野生人參奪得「鮮品野生人參王」的稱號。

當天共評選出「鮮品野生人參王」、「乾品野生人參王」、「乾品野山參王」和「園參王」四個獎項。

吉林省是世界最大的人參產地，集安是吉林省主要的人參產區之一，中國最大的山參交易市場—清河人參交易市場就坐落於此。1050911

(中央社)