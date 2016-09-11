澎湖涼傘交流 傳承最美的民俗技藝
澎湖文化局「涼傘之星」觀摩交流活動今晚在演藝廳舉行，有如張開夢想的翅膀，每位上台表演踏涼傘者都獲得500元的演出費，精彩萬分。
澎湖文化局表示，「涼傘之星」觀摩交流活動原本是在馬公觀音亭廟口前廣場辦理，因天雨考量戶外安全，今晚改在演藝廳室內場舉行，澎湖縣長陳光復到場聆賞，盛讚是澎湖最美的民俗傳統技藝，並表揚洪齊陞等4位新秀。
澎湖文化局「涼傘之星」觀摩交流活動，今晚除了有「涼傘之星」個人表演及文化局、竹灣、五德、文光等國中小、烏崁社區及東衛涼傘班等團體表演，體驗傳統民俗技藝之美。
最特別是涼傘新歌發表、首次由半天鳥合唱團發表了由洪敏聰作詞、福建省歌舞劇院國家一級作曲家王秀一譜曲，未來作為推動宮廟祭典儀式，曲風令人耳目一新、別有一番風味。
澎湖的踏涼傘是在地廟會傳統祭典儀節，透過文化薪傳與教育持續扎根，讓轉動的涼傘持續張開夢想的翅膀，將百年傳藝在澎湖灣保存與流傳下來。1050911
(中央社)
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