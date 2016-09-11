亞大女籃》中華防守大鎖 羅蘋：只有要不要，沒有能不能
被中華世大運女籃培訓隊顧問華格納點名，與朱育勤是中華全隊防守最佳球員，羅蘋強悍地說，「防守只有要不要，沒有能不能。」
身高167公分，文化大學即將升大二的羅蘋，亞大女籃賽成為教練團重用大將，11日面對中國隊全場上場時間高居全隊第2共30分鐘，僅次於黃鈴娟的31分鐘，攻下全隊第3高17分，但教練團更看重的是她的防守，另外貢獻4助攻、3抄截，中華隊83比60擊敗中國全勝封后，將冠軍留在台灣。
羅蘋表示，這段集訓時間，華格納最重視的就是防守，學到最多的也是防守，「只要有人不懂或做錯，就是大家停下來，他再講解一次，直到所有人都聽得懂、做對。」球隊不急著攻，一切從防守做起。
抄截也為自己和隊友製造不少反快攻機會，羅蘋透露自己的抄截秘訣，「防守最忌被動，一定要主動出擊，預測對方處理球的方式，讓她掉進我們的陷阱。」
(中時電子報)
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