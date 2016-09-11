中和民享藝文特區 街頭藝人表演

街頭藝人表演。（葉書宏翻攝）

街頭藝人表演。（葉書宏翻攝）

新北市中和區民享藝文特區即將重新隆重登場，在新北市政府民政局挹注448萬元的經費與全力的輔導下，昔日的游泳池已變身為嶄新的藝文特區。

為配合本區城市願景再造，活化民眾休閒育樂之空間，市府民政局、立委及議員的共同推動，以融入參與式設計之方式，先後召開2次說明會結合在地民意，精心規劃設計。

新貌的藝文特區場地有主舞台及階梯座椅的設計，可供街頭藝人、表演藝術團體及在地里民舉辦活動，未來勢必會有許多活動在現址舉辦，造福本市民眾。改善後的造型迴廊及廣場，在無障礙設施輔助下，成為長輩們平常休憩聊天的好去處；整建後遊具區的溜滑梯及搖搖馬，則是創造小朋友們美好童年回憶的地方。

中和區公所結合民有里辦公處將11日下午5時30分至7時安排街頭藝人表演(薩克斯風及爵士鼓)，接下來晚間7時至9時30分由里辦公處備妥點心舉辦「中秋節晚會暨登革熱防治宣導活動」，屆時歡迎大家共襄盛舉。

(中時)