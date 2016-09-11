義大單場6人8轟大吐「隊史怨氣」
義大犀牛隊林益全、高國輝、林哲瑄、林威廷、陳凱倫與胡金龍等6人今（11）日對戰獅隊打了8轟，讓戰績爬上排名第1，其實義大是出了一口「隊史怨氣」，不想要老是挨打的分！
義大單場8支全壘打，打破隊史單場紀錄，原紀錄單場5支全壘打；同時追平中職聯盟紀錄，原紀錄是中信鯨2001年8月25日對戰興農、桃猿隊2016年6月3日對戰義大，這2次都是義大挨轟、慘淡無光。
今（11）日義大單場6人擊出全壘打，追平中職單場單隊最多人全壘打紀錄，原紀錄是1997年4月16日時報對統一的7支（張耀騰、曾貴章、廖敏雄、李聰富、褚志遠、威格）；2016年6月3日桃猿隊對義大的8支（陳金鋒、林承飛、朱育賢、林泓育、陳俊秀、詹智堯）。
(中時電子報)
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