李準基爆瘦成皮包骨、錐子臉 驚呆粉絲

李準基今分享多張帥照，看得出瘦成超V臉。（圖／取材自李準基微博）

李準基的身形明顯消瘦許多。（圖／取材自李準基微博）

李準基分享和朋友的聚餐照。（圖／取材自李準基微博）

韓星李準基擁有精湛演技，尤其總能完美詮釋古裝劇角色，甚至還被網友覺得是最適合古裝扮相的男星，近來他在《步步驚心：麗》飾演冷傲四皇子，讓人不禁再次讚嘆他的魅力，雖然該劇在韓收視率不如預期，但在海外掀起高人氣。今他（11日）在社群網站分享多張帥照，卻因疑似爆瘦，讓粉絲驚呼「歐巴怎麼了？」

李準基今在微博、IG分別都上傳一系列帥氣照，除了和朋友的聚餐照，還擺出可愛表情搭配愛心手勢，電翻一大票粉絲。不過，引發大家熱議的莫過於他明顯消瘦的身形，不但瘦成超V錐子臉，就連全身照也看得出他已經快瘦成皮包骨的樣子，令粉絲擔心地在底下留言「瘦了好多，心疼」、「能長點肉不，感覺下巴都能戳死人了」、「太瘦了，多吃點啊」，

粉絲十分擔心地在底下留言。（圖／取材自李準基微博）

其實，李準基先前接受雜誌專訪時，曾坦言《步步驚心：麗》導演要求，為了讓四皇子看起來更犀利刻薄，他便在拍戲的半年內不斷減重，後來一共為戲狂減15公斤。不過今天曝光的照片，看來又比先前更瘦，也難怪粉絲如此心疼，紛紛喊話希望歐巴能照顧好自己。

(中時電子報)